"Zitta" è il nuovo singolo di Maru che rompe le barriere di genere: tra sonorità elettropop e dance, la giovane artista fotografa momenti quotidiani di chiunque si identifichi nel vasto mondo LGBTQ Torna con un nuovo singolo Maru. "Zitta" è il secondo estratto dal nuovo disco in arrivo a settembre per Bravo Dischi. Una canzone potente, che rompe…

