Zidane dà il via libera, Jovic lascerà il Real Madrid: pronto un club italiano (Di venerdì 10 luglio 2020) Comincia a muoversi qualcosa per quanto riguarda il mercato del Real Madrid. Al momento i Blancos sono in piena corsa per il titolo avendo un solo punto di vantaggio sul Barcellona e in Champions dovranno ribaltare il Manchester City per continuare nella competizione. Mentre Zidane pensa agli impegni sul campo, Florentino comincia a gettare le basi per la prossima stagione, a cominciare con le cessioni.Jovic VIA, IL MILAN LO ASPETTAcaption id="attachment 964873" align="alignnone" width="300" Luka Jovic Real Madrid (getty images)/captionLuka Jovic é sicuramente uno dei più grandi rimpianti di Zidane e Perez. L'attaccante serbo classe '97 era arrivato a Madrid con l'obiettivo di fare il salto di ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Zidane dà il via libera, Jovic lascerà il Real Madrid: pronto un club italiano - - PierML : @MarcoYera Con lo stesso ragionamento la Juve avrebbe dovuto mandare via Zidane a gennaio. Ed invece... - vdi_vendetta : Adesso i giornali tutti contro Sarri...tutti a cercargli un sostituto...Allegri, Zidane, Inzaghi, Guardiola e cosí… - _alvysinger : @eltankerjuve @fede_200_ @LiveBianconera @TheLaz97 @jason05_ @Dulafive @ancilo90 @edoar88 @pjacapulita… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Hakimi, l'agente attacca: 'Via dal #RealMadrid per colpa di #Zidane, ora spieghi. All'#Inter grazie a #Conte' -