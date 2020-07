Zanardi, possibile risveglio graduale dalla prossima settimana. Medici valutano una riduzione dei farmaci che lo tengono in coma (Di venerdì 10 luglio 2020) dalla prossima settimana si penserà a un risveglio graduale ma, per il momento, le condizioni di Alex Zanardi rimangono stabili e con un quadro neurologico definito sempre “grave”. L’ex campione di Formula 1 è ricoverato in prognosi riservata dallo scorso 19 giugno a seguito di un incidente con un tir mentre era in sella a una handbike sul tratto di strada che va da Pienza a San Quirico d’Orcia, nel Senese. dalla prossima settimana, fanno sapere i Medici, sarà valutato se ridurre o meno i farmaci che hanno indotto il coma per verificare il quadro neurologico a seguito dell’impatto. Dopo i primi soccorsi, Zanardi era ... Leggi su ilfattoquotidiano

Alex Zanardi - la data del possibile risveglio dal coma Alex Zanardi , arriva il risveglio dal coma ? I medici stanno valutando la possibilità di risvegliarlo per verificare gli eventuali danni cerebrali Alex Zanardi è ancora ricoverato nell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena in ...

, arriva il dal ? I medici stanno valutando la possibilità di risvegliarlo per verificare gli eventuali danni cerebrali è ancora ricoverato nell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena in ... Incidente Alex Zanardi - giorni decisivi riguardo un possibile risveglio dal coma : gli ultimi aggiornamenti Sono passati tredici giorni dal terribile Incidente che, nei pressi di Siena, ha visto protagonista Alex Zanardi , schiantatosi contro un camion con la sua handbike durante una pedalata. Alex Caparros/Getty ImagesIl campione azzurro è ...

Sono passati tredici dal terribile che, nei pressi di Siena, ha visto protagonista , schiantatosi contro un camion con la sua handbike durante una pedalata. Caparros/Getty ImagesIl campione azzurro è ... Alex Zanardi - l’ipotesi degli inquirenti : una buca sull’asfalto come possibile causa dell’incidente Una buca sull’asfalto potrebbe aver fatto perdere ad Alex Zanardi il controllo della sua handbike. O, in alternativa, un avvallamento del manto stradale dovuto all’usura del traffico o agli eventi meteo. Sono tutte ipotesi che gli ...

Rosyfree74 : RT @fattoquotidiano: Zanardi, possibile risveglio graduale dalla prossima settimana. Medici valutano una riduzione dei farmaci che lo tengo… - fattoquotidiano : Zanardi, possibile risveglio graduale dalla prossima settimana. Medici valutano una riduzione dei farmaci che lo te… - Noovyis : (Zanardi, possibile risveglio graduale dalla prossima settimana. Medici valutano una riduzione dei farmaci che lo t… - mariavenera2 : RT @ilriformista: Condizioni #AlexZanardi, in settimana possibile risveglio dal coma farmacologico -