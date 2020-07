Zanardi, condizioni stabili: si valuta il risveglio dal coma (Di venerdì 10 luglio 2020) Alex Zanardi si trova sempre in terapia intensiva a Siena. L’ex pilota è in condizioni stabili, ma il suo quadro neurologico resta sempre grave Come riporta Il Messaggero Alex Zanardi è ancora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva del policlinico universitario di Santa Maria alle Scotte di Siena. Le sue condizioni di salute restano stabili, con un quadro neurologico definito sempre «grave». L’ipotizzato risveglio graduale, con la riduzione della sedazione, sarà valutato a partire dalla prossima settimana. Già martedì o mercoledì i medici potrebbero decidere di ridurre il coma farmacologico per verificare il quadro neurologico Leggi su ... Leggi su calcionews24

