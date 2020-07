Yoko Ono, vedova di John Lennon sta male: sulla sedia a rotelle da tre anni “assistenza h24” (Di venerdì 10 luglio 2020) Da un anno non esce più di casa, ad occuparsene è quasi esclusivamente il figlio Sean e le sue condizioni di salute preoccupano molto. A 87 anni Yoko Ono, vedova di John Lennon, “ha bisogno di assistenza 24 ore su 24”, come racconta al New York Post Elliot Mintz, un amico che la conosce da... L'articolo Yoko Ono, vedova di John Lennon sta male: sulla sedia a rotelle da tre anni “assistenza h24” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

