Yoko Ono gravemente malata:”Come se avesse 400 anni..” (Di venerdì 10 luglio 2020) Nata il 18 febbraio del 1933, Yoko Ono era la musa ispiratrice di John Lennon. I due si sposarono nel 1969, peccato che solo dopo più di dieci anni rimase vedova. I fan dei Beatles sono sempre stati critici nei suoi confronti, perché credevano fosse lei la causa della loro separazione negli anni ’70. Eppure, la storia d’amore tra Yoko Ono e John Lennon nessuno la dimenticherà mai, nonostante tutto. Oggi l’artista ha 87 anni e sta male. Il tempo è trascorso anche per lei e la vecchiaia l’ha resa molto fragile. Ma vediamo meglio quali sono le condizioni di salute della musicista! Yoko Ono è assistita 24 ore su 24 ore Yoko Ono sembrerebbe ormai ‘intrappolata’ nel suo appartamento nell’Upper East ... Leggi su velvetgossip

