Xbox Series X è solo l'inizio: Phil Spencer tra nuove acquisizioni di studi, maggiori budget e molto altro (Di venerdì 10 luglio 2020) Ci avviciniamo a grandi passi all'evento next-gen di Xbox Series X e Phil Spencer è tornato a parlare dei piani di Microsoft sottolineando alcuni punti che rendono chiaro come Xbox voglia continuare assolutamente la sua corsa.In un'intervista con GamesIndustry.biz, Spencer ha toccato più argomenti a partire dall'acquisizione di studi. Sappiamo che il colosso di Redmond ha acquisito team del calibro di Compulsion Games, Double Fine, InXile Entertainment, Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Playground Games, Undead Labs, ma ora Xbox vuole che tutti questi studi "procedano nella direzione giusta", stando a Spencer.La priorità rimane quella di supportare gli studi ... Leggi su eurogamer

