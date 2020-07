Wimbledon 2020, distribuito il prize money: 10 milioni divisi tra 620 tennisti (Di venerdì 10 luglio 2020) Wimbledon non si è disputato, ma il prize money non andrà perduto. L’All England Lawn Tennis Club (AELTC) ha infatti annunciato una distribuzione a favore di tutti i giocatori che sarebbero stati ai nastri di partenza del terzo Slam stagionale. Dopo una consultazione i 10 milioni di sterline verranno suddivisi tra 620 tennisti. Ai 224 che avrebbero preso parte alle qualificazioni andrano 12.500 sterline, 25.000 ai 256 del main draw e 6.250 ai 120 doppisti. Ne beneficeranno anche 16 tennisti wheelchair (6.000 sterline) e 4 del quad chair (5.000 sterline) per un totale di premi distruibuiti che ammonta a 10.066.000 sterline. Leggi su sportface

