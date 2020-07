Welfare. Paolo Capone, Leader UGL: “Ritardi inammissibili. Estendere Cig e divieto licenziamenti a tutto il 2020” (Di venerdì 10 luglio 2020) “I ritardi nell’erogazione della cassa integrazione sono inammissibili e rischiano di alimentare ulteriori tensioni mettendo in pericolo la stabilità sociale del Paese. I cittadini italiani già provati dalle conseguenze economiche della pandemia attendono risposte certe e fatti concreti, non più annunci e promesse. In tal senso chiediamo al Governo di prolungare la Cig e di Estendere il divieto di licenziamenti a tutto il 2020. Occorre intervenire in tempo con misure coraggiose per prevenire il rischio che in autunno si verifichino licenziamenti di massa. Se da un lato va assicurata l’assistenza a chi ha perso il lavoro, in via complementare è necessario proteggere chi in questo momento vede il proprio impiego minacciato da una crisi senza ... Leggi su romadailynews

Cremona, 10 luglio 2020 - Rinnovato questa mattina il ricordo di tutte le persone morte a causa del bombardamento che colpì duramente Cremona 76 anni fa. La cerimonia, organizzata dal Comune e dal Dop ...

La scuola è finita, ricominciamo? Una proposta per le vacanze estive (di G.P. Barbetta)

(A cura di Gian Paolo Barbetta, Docente di Finanza pubblica e modelli di welfare, facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica) Terminati gli esami di maturità, le scuole sono torn ...

