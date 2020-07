Wanda Nara Instagram, décolleté strizzato nel micro top: «Che meloni, amo la frutta di stagione!» (Di venerdì 10 luglio 2020) La showgirl e procuratrice sportiva Wanda Nara continua a regalare ai suoi followers su Instagram forti emozioni. I suoi post ogni giorno sono sempre più “accattivanti”. Lady Icardi sa come catturare l’attenzione dei suoi ammiratori anche un semplice selfie, come quello del suo ultimo post. Prospettiva dall’alto, scollatura profonda e il gioco è fatto. Davanti a tanta “abbondanza” in bella mostra tutti quanti hanno completamente perso l’uso della ragione. Lo scatto è diventato virale e ha ricevuto in pochissimo tempo una marea di like e commenti. Non c’è nulla da fare, ancora una volta la bella Wanda Nara si conferma la regina indiscussa di Instagram. Leggi anche –> Wanda ... Leggi su urbanpost

La showgirl e procuratrice sportiva Wanda Nara continua a regalare ai suoi followers su Instagram forti emozioni. I suoi post ogni giorno sono sempre più “accattivanti”. Lady Icardi sa come catturare ...

Wanda Nara è ufficialmente diventata la regina dell’estate con le sue immagini che hanno subito fatto il giro del web: i suoi costumi fanno già tendenza. Wanda Nara continua a stupire su Instagram con ...

