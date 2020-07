Vuoi sbiancare i denti? Ecco l’ingrediente naturale che fa per te (Di venerdì 10 luglio 2020) Il biglietto da visita di uomini e donne sono i denti, ma cosa fare se non hanno più quel meraviglioso bianco di un tempo? Ecco l’ingrediente naturale che fa per te Sorriso, Fonte foto: PixabayI denti bianchi sono sicuramente uno dei nostri punti fissi, ma cosa possiamo fare se non hanno più la brillantezza di una volta: Ecco l’ingrediente naturale che fa al caso nostro. L’ingrediente in questione è il bicarbonato di sodio, questo è da sempre considerato un must per schiarire a poco a poco le macchie che spesso si presentano sui nostri denti provocate dal fumo, dal caffè e dai tanti cibi e bevande colorate. Ma come possiamo utilizzare questo rimedio anche a casa con un semplice fai da te? Il ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Vuoi sbiancare Vuoi denti più bianchi e splendenti? Usa il lievito di... LettoQuotidiano STOP CREME “SBIANCANTI”/ La persona ridotta a immagine non sa più voler bene

L’Oreal ha deciso che le sue creme sbiancanti non si chiameranno più white o fair. Ma voler cambiare la realtà cambiando le parole è solo una pagliacciata Premetto che ho sempre trovato penoso l’utili ...

Fai da te | dentifricio sbiancante naturale al carbone -VIDEO-

Un dentifricio sbiancante naturale al carbone vegetale. Un prodotto fai da te ecologico ed economico per prendervi cura dei vostri denti ed averli sempre bianchissimi. Avere denti sempre più bianchi ...

