“Voglio prendere Cristiano Ronaldo”, il clamoroso annuncio dell’imprenditore vicino al Marsiglia (Di venerdì 10 luglio 2020) Il ‘peso’ di Cristiano Ronaldo in una squadra di calcio non dobbiamo di certo spiegarlo noi, si tratta di un grande calciatore dal punto di vista sportivo ed un uomo marketing come pochi. Per tutte queste ragioni è stato un affare per la Juventus e rimane il sogno di altri club. Mohamed Ayachi Ajroudi, imprenditore franco-tunisino vicino all’acquisto dell’Olympique Marsiglia lancia la bomba. “Se sogno il colpo Cristiano Ronaldo? Nella vita tutto è possibile, è un sogno che mi emoziona”, sono le dichiarazioni rilasciate in un’intervista al giornale francese ‘Le Figaro’. “Di Cristiano Ronaldo, mi piace il rispetto che mostra, la sua particolare disciplina e il grande spirito di sacrificio con cui fa il suo ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : 'Voglio prendere #CristianoRonaldo', il clamoroso annuncio dell'imprenditore vicino al Marsiglia - - _lostinlove : @LaStefOnMars @weareoneEXO no perdonami devo prendere una pausa di riflessione ..... voglio essere sehun? voglio essere yeolie? - robespo72 : @luig_defilippis @a_bassolino mi attenda un attimo che dopo la sua frase voglio prendere precauzioni di ordine scar… - Kimalete : RT @takingoverkoo: Ho dieci euro sull’iTunes store che voglio usare per regalare Moon a chi non può permetterselo! Posso prendere circa 7 c… - horrorvaacuii : (((spero si sia capito che non voglio difendere assolutamente david, ma che tutto ciò sia solo una mia riflessione… -

Ultime Notizie dalla rete : “Voglio prendere Libano, UNIFIL testa l’interoperabilità dei mezzi pesanti con Blue Storm 2020 Difesa e Sicurezza