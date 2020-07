Vodafone svela una offerta under 25 con minuti illimitati e 20 GB di traffico (Di venerdì 10 luglio 2020) Vodafone lancia l'offerta Special minuti 20 Giga under 25 per tutti i nuovi clienti under 25 a 9,99 euro al mese con 20 GB di traffico L'articolo Vodafone svela una offerta under 25 con minuti illimitati e 20 GB di traffico proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Vodafone ha deciso di recuperare utenti da Iliad e per farlo ha deciso di promuovere una nuova Vodafone Special 20+50 Giga che prevede appunto la bellezza di 70GB che potranno essere erogati agli uten ...

Vodafone Care: arriva l'assicurazione per gli smartphone contro danni e furto. Come funziona?

Vodafone CARE Plus: copertura danni accidentali, da liquidi e furto (a partire da 5€) La copertura ha un costo mensile a partire da 3€ (in base al valore dello smartphone) con validità di 12 mesi e in ...

