Vodafone Happy Friday, scopriamo insieme i regali del 10 luglio (Di venerdì 10 luglio 2020) Vodafone Happy Friday è un programma fedeltà che regala ai suoi clienti buoni o sconti ogni venerdì. scopriamo insieme cosa ci aspetta per il 10 luglio Come ogni venerdì, ecco puntuale il Vodafone Happy Friday, un programma fedeltà che premia i propri clienti. Ogni settimana consulta l’app MyVodafone per scoprire cosa viene riservato per te. Anche questo venerdì 10 luglio 2020 le offerte non tardano ad arrivare. scopriamo insieme quali sono i regali di oggi e come partecipare all’offerta e come fare per approfittare di queste occasioni. Per questo venerdì, Vodafone ... Leggi su zon

italiaserait : Happy Friday Vodafone di oggi, 10 luglio: ecco l’offerta del giorno - Multiplayerit : Vodafone Happy Friday, premi e regali del 10 luglio 2020 - rebeccacmanzoni : Persone normali la mezzanotte di venerdì: festa. Io la mezzanotte di venerdì: VODAFONE HAPPY. - infoitscienza : Vodafone Special 20 + 50 Giga a 9,99 euro: nuova versione con Happy Black gratis e Promo Non Pago - infoitscienza : Vodafone ha nel mirino Iliad, Fastweb e i virtuali: offerta con 70 Giga e Happy Black incluso a 9,99€ -