Vivere insieme e non «pascolare insieme» (Di sabato 11 luglio 2020) Qui al cohousing, nella pandemia, ci ha aiutato un patto di solidarietà. Ora cerchiamo spazi e tempi come prima, ma c’è incertezza e posizioni diverse. Aurora, operosa, si apre al nuovo e organizza cinema on line. Olga, maestra, cresciuta all’insegnamento relazionale di G. Bateson, patisce a insegnare via Web. Ernesto, forte del patto con la terra, si affida al destino, infastidito dalle paure circolanti: «scopriamo ora la possibilità di morire? Ogni giorno è un rischio». Lola non sforna più dolci: … Continua L'articolo Vivere insieme e non «pascolare insieme» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

BeppeSala : Oggi insieme a @pololikashvili, Segretario Generale dell'@UNWTO, abbiamo sottoscritto una lettera d’intenti per inc… - ArmandaGelsomin : RT @scorpiondag: Lui parlava di luoghi e profumi con l'entusiasmo dei bambini, lei lo ascoltava in silenzio accarezzandogli i capelli mentr… - il_nordico : RT @scorpiondag: Lui parlava di luoghi e profumi con l'entusiasmo dei bambini, lei lo ascoltava in silenzio accarezzandogli i capelli mentr… - marica86 : RT @scorpiondag: Lui parlava di luoghi e profumi con l'entusiasmo dei bambini, lei lo ascoltava in silenzio accarezzandogli i capelli mentr… - PanariellinaIda : Noi che ed io che non smetterò mai di emozionarmi insieme con te dolce meraviglioso amico @CarContiRai che riesci s… -

Ultime Notizie dalla rete : Vivere insieme Vivere insieme e non «pascolare insieme» | il manifesto Il Manifesto Vivere insieme e non «pascolare insieme»

Qui al cohousing, nella pandemia, ci ha aiutato un patto di solidarietà. Ora cerchiamo spazi e tempi come prima, ma c’è incertezza e posizioni diverse. Aurora, operosa, si apre al nuovo e organizza ci ...

Cinematica, Ildegarda Von Bingen e le altre

Fosse nata solo cento anni dopo Hildegarda Von Bingen, classe 1098, sarebbe stata bruciata come strega e non proclamata santa e dottore della Chiesa. Invece le è capitato di venire al mondo, decima fi ...

Qui al cohousing, nella pandemia, ci ha aiutato un patto di solidarietà. Ora cerchiamo spazi e tempi come prima, ma c’è incertezza e posizioni diverse. Aurora, operosa, si apre al nuovo e organizza ci ...Fosse nata solo cento anni dopo Hildegarda Von Bingen, classe 1098, sarebbe stata bruciata come strega e non proclamata santa e dottore della Chiesa. Invece le è capitato di venire al mondo, decima fi ...