Vincenzo De Luca: “Ad oggi siamo regione a contagio zero. Possibile miracolo economico” (VIDEO) (Di venerdì 10 luglio 2020) Vincenzo De Luca: il governatore della Campania fa appello al senso di responsabilità e preannuncia “180mila tamponi e mascherine a tutti gli alunni per riaprire le scuole il 14 settembre”. (VIDEO) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto della situazione nella consueta diretta Facebook del venerdì. Sull’epidemia di Covid 19, la situazione sembra essersi stabilizzata dopo i timori per il focolaio di Mondragone: “oggi in Campania non abbiamo grandi problemi -afferma De Luca- Stiamo chiudendo alcuni contatti avuti a Serino da un nostro operatore turistico che aveva in famiglia un cittadino venezuelano che ha contagiato il resto della famiglia, ma abbiamo in pratica concluso i controlli relativi a questi ... Leggi su 2anews

MundoNapoli : Vincenzo De Luca su Facebook: “Forse le scuole in Campania apriranno tra il 14 e il 15 settembre” - Aliautonomie : Il Congresso si è svolto alla presenza del Parlamentare, Piero De Luca, e del presidente del consiglio nazionale di… - ONDANEWSweb : Covid-19. Vincenzo De Luca:'Quando finirà il calvario? Quando avremo il vaccino' - - PDUmorista : Coronavirus in Campania, Vincenzo De Luca contro tutti: «Ormai la mascherina la indosso solo io, sta prevalendo un… - silvalisa53 : RT @HuffPostItalia: Nuovo focolaio in Campania. Vincenzo De Luca dà la colpa agli ingressi incontrollati dall'estero -