Villaverde, dg Getafe: “Sorteggio Europa League? Prima pensiamo all’Inter” (Di venerdì 10 luglio 2020) Clemente Villaverde, dirigente del Getafe, ha parlato della sfida di Europa League contro l’Inter Quest’oggi a Nyon si è svolto il sorteggio della Final Eight di Europa League che vedrà l’Inter affrontare in gara secca il Getafe per gli ottavi di finale. A parlare della sfida con i nerazzurri è il dg del club iberico, Clemente Villaverde. Ecco le sue parole. “Sorteggio? Per Prima cosa dobbiamo passare il turno contro i nerazzurri, dopo vedremo. Credo che tutte le squadre rimaste in questa competizione abbiano i propri meriti, ogni partita sarà difficile. Però la cosa più importante è passare la Prima eliminatoria, per poi parlare delle ... Leggi su intermagazine

