Villaggio baronale demolito per fare alloggi di lusso (Di venerdì 10 luglio 2020) La masseria Zaccaria rasa al suolo, il Villaggio baronale del Settecento ridotto in macerie. È successo a Giugliano, in provincia di Napoli. Al suo posto è previsto un complesso immobiliare di 48 appartamenti, solare termico, colonnine per auto elettriche, piscina condominiale, custode e videosorveglianza. Le ruspe stanno cancellando identità e storia. In origine era una villa rustica di epoca romana (parte dell’antica Liternum), luogo di produzione della Campania Felix ma anche presidio del territorio. Su questo insediamento, in epoca medievale, … Continua L'articolo Villaggio baronale demolito per fare alloggi di lusso proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

franci_desogus : RT @miriconosci: Un meraviglioso villaggio baronale con secoli di storia da raccontare abbattuto per far spazio a 48 nuove villette. In un… - roma7maggio : RT @miriconosci: Un meraviglioso villaggio baronale con secoli di storia da raccontare abbattuto per far spazio a 48 nuove villette. In un… - CanetriElisa : RT @miriconosci: Un meraviglioso villaggio baronale con secoli di storia da raccontare abbattuto per far spazio a 48 nuove villette. In un… - Kottomano : RT @miriconosci: Un meraviglioso villaggio baronale con secoli di storia da raccontare abbattuto per far spazio a 48 nuove villette. In un… - miriconosci : Un meraviglioso villaggio baronale con secoli di storia da raccontare abbattuto per far spazio a 48 nuove villette.… -

Ultime Notizie dalla rete : Villaggio baronale Giugliano, abbattuto il feudo baronale noto come “Villaggio Zaccaria” ErreEmme News