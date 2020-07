Vigili del fuoco Benevento, la denuncia del Conapo: “Trattati come bestie” (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Conapo, sindacato autonomo dei Vigili del fuoco di Benevento. Il segretario provinciale del Conapo sindacato autonomo Vigili del fuoco di Benevento Livio Cavuoto, tuona contro la Dirigenza del Comando provinciale: “Non vogliamo e non possiamo essere trattati come bestie”. Già nel mese di febbraio la nostra OS aveva evidenziato con una nota le criticità logistiche e strutturali in cui versava la sede distaccata di Bonea e le condizioni in cui era costretto a fare servizio il personale della Sede. Sin ora niente, a parte pochi interventi certamente non risolutivi, è stato apportato per migliorare tale situazione, malgrado tutto questo i ... Leggi su anteprima24

