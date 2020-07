Vieste, morto “Nanu”: era lo storico braccio destro di Renato Vallanzasca (Di venerdì 10 luglio 2020) morto nelle acque di Vieste, nel foggiano, Rossano Cochis, detto “Nanu”. Era stato lo storico braccio destro di Vallanzasca, nell’ambito dell’attività criminale anni Settanta. Vieste, Rossano Cochis, detto “Nanu”, storico membro della banda della Comasina, il cui leader era Renato Vallanza, è morto nelle acque di Vieste. Il criminale, come riporta l’agenzia di informazione Ansa, … L'articolo Vieste, morto “Nanu”: era lo storico braccio destro di Renato Vallanzasca proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

OndaradioGargan : Banda Vallanzasca, morto Cochis. Era in vacanza a Vieste: fatale un tuffo in mare - immediatonet : Morto a #Vieste “Nanu”, uomo della banda di Vallanzasca. Si tuffa dal gommone e riemerge cadavere, era libero con l… -

Ultime Notizie dalla rete : Vieste morto

La morte alla quale tanto era sfuggito in gioventù ... ha perso la vita giovedì pomeriggio a Vieste, in Puglia. Si trovava lì per una vacanza. I testimoni hanno raccontato di averlo visto tuffarsi e ...Il noto criminale Rossano Cochis, 73 anni, fedelissimo di Renato Vallanzasca e' morto annegato ieri pomeriggio a Vieste, nel Foggiano. L'uomo, in vacanza sul Gargano, si era allontanato per una escurs ...