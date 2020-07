VIDEO | Ministra Bonetti si dà al ballo sulle notte della hit estiva ‘Karaoke’ (Di venerdì 10 luglio 2020) NAPOLI – Breve fuori programma nella visita della ministra della Famiglia Elena Bonetti al Giardino degli Scalzi di Napoli, dove ha incontrato i bambini che frequentano il campo estivo ‘Movid-20 aperti per ferie’. La ministra, tra le varie attivita’ ludiche a cui ha partecipato, ha eseguito il ballo di gruppo della nuova hit estiva ‘Karaoke’ di Boomdabash e Alessandra Amoroso, seguendo la coreografia di una delle animatrici del Giardino. Al termine della canzone, la sua performance ha ricevuto molti applausi. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: VIDEO | Ministra Bonetti si dà al ballo sulle notte della hit estiva ‘Karaoke’ Regionali Campania, Beneduce: “Per me De Luca è come l’albero della vita” VIDEO | Lavoratori Whirlpool di Napoli in protesta VIDEO | Regionali Campania, Ciarambino: “De Luca e Caldoro i Vanna Marchi della politica” VIDEO | Scoperta a Somma Vesuviana centrale di produzione di documenti falsi Diciottenne ucciso a colpi di arma da fuoco nel Napoletano Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Ministra Question Time al Senato con la ministra Lucia Azzolina: ecco il resoconto completo [VIDEO] Orizzonte Scuola Le risposte del Codacons all’ex ministro Calenda

Riceviamo e pubblichiamo le risposte del Codacons all’ex ministro Carlo Calenda: 1. Il nostro ineffabile Calenda non sa che proprio il Codacons ha sempre chiesto indagini e chiarezza sulle associazion ...

Decreti Sicurezza, Bonetti: "Lavoriamo alla revisione"

