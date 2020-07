VIDEO/ L’Avellino rinasce dalla fondamenta, presentato il Settore Giovanile (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ il giorno della rinascita in casa Us Avellino 1912. La società guidata dalla famiglia D’Agostino, come affermato nei mesi scorsi, parte dalle fondamenta: il Settore Giovanile. “E’ un giorno importante – dice Angelo Antonio D’Agostino – Sono stati giorni particolari. Abbiamo affrontato questi playoff, ci credevamo fortemente. Purtroppo eravamo consapevoli delle potenzialità della squadra. Il pareggio non è bastato pur disputando una discreta partita, ma tutto ciò non ci abbatte. Adesso pensiamo al futuro, ecco il pensiero va sicuramente ai giovani. Da qui la presentazione del nostro Settore Giovanile. Vogliamo ripercorrere le tappe dei grandi, tipo l’Atalanta. ... Leggi su anteprima24

