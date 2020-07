Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2020 ore 15:30 (Di venerdì 10 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2020 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A12 Roma TARQUINIA: TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA CIVITAVECCHIA NORD E MONTE RomaNO IN DIREZIONE DI TARQUINIA È SEMPRE UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO DIREZIONE LATINA PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA PER CHI E’ IN VIAGGIO VERSO I LIDI BALNEARI SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI ANCHE SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E MARINA DI SAN NICOLA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA PER IL ... Leggi su romadailynews

