Verona, uomo ubriaco bloccato a terra con forza dalla Polizia (Di venerdì 10 luglio 2020) A Verona tre agenti della Polizia bloccano ed arrestano un uomo ubriaco, costringendolo a terra per diversi minuti: l’episodio crea pareri discordanti Polizia presa di mira a Verona, dove tre agenti hanno arrestato un uomo ubriaco tenendolo forzatamente a terra. Il tutto è avvenuto a Borgo Novo. L’uomo all’interno di un bar continuava a bere da ore, così il proprietario del locale ha chiesto l’intervento della Polizia per allontanare l’uomo che iniziava a diventare molesto cantando e gridando. L’intervento inizialmente di una sola volante sembrerebbe non essere bastato vista la robustezza ... Leggi su bloglive

