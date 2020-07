Verona, passa la mozione contro la legge sulla omontransfobia e la misoginia (Di venerdì 10 luglio 2020) Il consigliere Andrea Bacciga,ultrà legato ai neofascisti: " legge discriminatoria, insultare un ciccione è un reato comune, insultare un omosessuale un'aggravante?" Leggi su repubblica

cronaca_news : Verona, passa la mozione contro la legge sulla omontransfobia e la misoginia - ferraiolia : RT @Cammurusu: Vecino non riesce a contrastare il n13 del Verona, ma Valero è da appendere al muro. Veloso gli passa affianco, lui cammina.… - infoitsport : Che Verona con l’Inter! Passa, cede e risorge. 2-2 al Bentegodi - tunue : RT @LagartoNebbioso: Gente che passa da Mondadori Store in corso Sant'Anastasia a Verona e guarda chi ti trova in bella vista? #tunue #laba… - cantafio88 : RT @Cammurusu: Vecino non riesce a contrastare il n13 del Verona, ma Valero è da appendere al muro. Veloso gli passa affianco, lui cammina.… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona passa Verona, passa la mozione contro la legge sulla omontransfobia e la misoginia La Repubblica Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: l’Inter pareggia a Verona!

Si chiuderà solo oggi, giovedì 9 luglio 2020, la 31^ giornata del primo campionato italiano e siamo dunque in attesa di scoprire che risultati per la Serie A occorreranno questa sera per i posticipi d ...

Verona, passa la mozione contro la legge sulla omontransfobia e la misoginia

La Verona nera batte un nuovo colpo, ancora una volta sul terreno dei diritti civili. Il consiglio comunale ha approvato una mozione contro il disegno di legge Zan-Scalfarotto sull'omotransfobia e la ...

Si chiuderà solo oggi, giovedì 9 luglio 2020, la 31^ giornata del primo campionato italiano e siamo dunque in attesa di scoprire che risultati per la Serie A occorreranno questa sera per i posticipi d ...La Verona nera batte un nuovo colpo, ancora una volta sul terreno dei diritti civili. Il consiglio comunale ha approvato una mozione contro il disegno di legge Zan-Scalfarotto sull'omotransfobia e la ...