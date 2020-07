Venerdi 10 Luglio 2020 Sky Cinema HD, Favolacce (Di venerdì 10 luglio 2020) SoldadoStefano Sollima dirige Benicio Del Toro e Josh Brolin nel sequel di 'Sicario'. Ingaggiato dall'FBI, un uomo misterioso intensifica la guerra al narcotraffico fra Messico e Stati Uniti.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY Cinema DRAMA HD ore 21.45/canale 308)FavolacceElio Germano nella favola nera dei fratelli D'Innocenzo, premiati a Berlino 2020 e con 5 Nastri d'Argento. Periferia di Roma: in una comunita' di famiglie la rabbia e' sul... Leggi su digital-news

