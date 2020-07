Valeria Marini vuole un figlio: “Voglio essere come mia madre” (Di venerdì 10 luglio 2020) Valeria Marini e il compagno Gianluigi Martino sono inseparabili. Tra sorrisi, tenerezze e baci stellari la coppia sembra resistere a tutto, anche alla differenza di età quasi 20 anni. E ora un figlio? Un amore nato più di un anno fa quello tra Valeria Marini e Gianluigi Martino che, appena concluso la sua esperienza al Grande Fratello Vip, ha deciso di rendere pubblica la sua love story davanti alle telecareArticolo completo: Valeria Marini vuole un figlio: “Voglio essere come mia madre” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

“Il vestito più bello che indosso è il coraggio”. Quella di Pamela Prati è una vera e propria rinascita. Che riparte da lei e dai suoi affetti più cari, le sorelle, l'amata nipote. Lei che ne ha passa ...

Spunta l’ombra di Fabiano tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane nella seconda puntata di Temptation Island, il docu-reality raccontato da Filippo Bisciglia ogni giovedì su Canale 5. “Si è vendicato, ...

