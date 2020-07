Valentino Rossi, rinnova con Yamaha: altri 2 anni nel team Petronas (Di venerdì 10 luglio 2020) La leggenda del motociclismo italiano Valentino Rossi avrebbe trovato l’accordo con il team Petronas per altri due anni in Moto Gp. Tutti gli appassionati di corse sperano ancora che Valentino Rossi possa vincere il suo 10° titolo iridato. Il campione di Tavullia ci è andato molto vicino nel 2015, ma quell’anno, l’unico da quando è in … L'articolo Valentino Rossi, rinnova con Yamaha: altri 2 anni nel team Petronas è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Gazzetta_it : La leggenda #Vale #Rossi non si ferma: due stagioni con la #Petronas per stupire ancora - Eurosport_IT : La leggenda continua: Valentino #Rossi firma con la Yamaha Petronas fino al 2021, più opzione per il 2022! Caccia a… - SkySportMotoGP : L'anticipazione della Gazzetta sul futuro di @ValeYellow46 #SkyMotori #MotoGP - nunzfortysix : RT @DjChiamaItalia: Valentino Rossi in MotoGp fino a 43 anni: farà (almeno) altre due stagioni con la Yamaha - DjChiamaItalia : Valentino Rossi in MotoGp fino a 43 anni: farà (almeno) altre due stagioni con la Yamaha -