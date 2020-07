Valentino Rossi prossimo alla firma con Petronas per due stagioni (Di venerdì 10 luglio 2020) Valentino Rossi correrà per le pRossime due stagioni (2021 più opzione del 2022) in MotoGp con la Petronas. L'annuncio, anticipato dalla Gazzetta dello sport, dovrebbe arrivare a Jerez il 19 luglio. Il compagno di squadra del Dottore, che correrà fino a 43 anni, sarà il suo amico e allievo Franco Morbidelli.Dopo aver ingaggiato Fabio Quartararo per il team ufficiale dal 2021, la Yamaha ha deciso di tenere da parte per Valentino proprio la M1 del francese e quindi il Dottore disporrà di una moto factory, ufficiale a tutti gli effetti. Valentino Rossi ha due obiettivi: il record di vittorie mondiali di Giacomo Agostini, primo di tutti i tempi (servono 8 vittorie per raggiungerlo e 9 per batterlo) e quel ... Leggi su ilfogliettone

