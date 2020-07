Valentino Rossi, la leggenda continua: firma per altri 2 anni con la Petronas (Di venerdì 10 luglio 2020) No, il Dottore non molla. Valentino Rossi ci ha pensato a lungo e ora ha deciso: continua in MotoGp. Ha infatti firmato con la Petronas per altre due stagioni dal 2021, opzione per il 2022. Lo anticipa La Gazzetta dello Sport, che aggiunge come l'annuncio dovrebbe arrivare il pRossimo 19 luglio a Jerez. Insomma, in sella fino a 43 anni. Il compagno di squadra sarà l'amico e allievo Franco Morbidelli. Una scelta magari un po' folle, ma affascinante e che dimostra l'inguaribile passione del Dottore per questa disciplina. La leggenda, insomma, prosegue, anche se ancora manca l'annuncio ufficiale. Alla caccia di quel decimo Mondiale che certo non sarà semplice ma che, altrettanto certo, sarà sempre in testa a ... Leggi su liberoquotidiano

Gazzetta_it : La leggenda #Vale #Rossi non si ferma: due stagioni con la #Petronas per stupire ancora - Eurosport_IT : La leggenda continua: Valentino #Rossi firma con la Yamaha Petronas fino al 2021, più opzione per il 2022! Caccia a… - OfficialGattara : RT @SkySportMotoGP: L'anticipazione della Gazzetta sul futuro di @ValeYellow46 #SkyMotori #MotoGP - motomatters : RT @corsedimoto: VALENTINO ROSSI adesso è fatta: firma un 1+1 con Yamaha, verrà gestito da Petronas e avrà la M1 ufficiale identica a Maver… - Borja_Sanchez46 : RT @corsedimoto: VALENTINO ROSSI adesso è fatta: firma un 1+1 con Yamaha, verrà gestito da Petronas e avrà la M1 ufficiale identica a Maver… -