Valentina Vignali: nuova foto in costume, impossibile non notarlo (Di venerdì 10 luglio 2020) Ci ha preso gusta la Valentina Vignali in versione estiva, a lasciare a bocca aperta i fan con le sue curve. Stavolta, in risalto, finisce il lato B Valentina Vignali (Instagram screenshot)Nuovo scatto tutto estivo, per la bellissima ventinovenne, Valentina Vignali, modella e giocatrice professionista di basket da fisico mozzafiato. Nell’ultimo periodo, Vale sta davvero facendo impazzire i Follower, con i costumi da mare che ne esaltano le forme. Poco fa, unì la sua passione per il basket, al suo sorriso e, sempre posando in costume, pubblicò un post da 140mila Like. E tra mare e piscina, la bella riminese sa come far emozionare ogni volta i fan, stavolta con un dettaglio che non passa inosservato. Valentina ... Leggi su chenews

veneziaradiotv : Valentina Vignali ospite di Jesolo Summer Show: l'intervista - moonvibesss1 : Valentina Vignali pubblica questa foto e questi sono i commenti che riceve. Nel 2020 non si possono mettere foto in… - iWebRadio : Valentina Vignali: dal 3 luglio in tutte le radio il nuovo singolo "Vivi e ridi sempre" feat. Lornb - veneziaradiotv : Jesolo Summer Show: 8° puntata – Valentina Vignali - elenascapolan : Ieri sera Tommaso Zorzi e pggi Valentina Vignali.. Jesolo meta turistica 2020????

Clizia Incorvaia sta vivendo un'estate magica con il suo Paolo Ciavarro. L'amore nato nella casa del Grande Fratello Vip 4 è più forte che mai. L'influencer posta un video di loro due che si baciano i ...

Francesca Cipriani summer 2020! "Che l'estate abbia inizio", scrive la Pupa più amata d'Italia pubblicando un selfie allo specchio con occhiali da sole e costumino che conquista Instagram (dove ha un ...

