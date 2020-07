Valentina Vignali bikini, passeggiata sexy a bordo piscina e lato B spettacolare: «Che bel sedere!» (Di venerdì 10 luglio 2020) Un fondoschiena paradisiaco e un sorriso mozzafiato, stiamo parlando della stupenda Valentina Vignali. In quest’estate 2020 si sta davvero scatenando e su Instagram sta dando il meglio di sé. Sempre più sensuale e ammaliante. Il suo ultimo scatto ha fatto girare la testa a gran parte del suo pubblico. Non ci stupisce che abbia più di due milioni di followers su Instagram. L’influencer si è fatta conoscere partecipando al Grande Fratello, ma questa non è stata la sua prima esperienza nel mondo dello spettacolo. In passato ha condotto un programma sul basket su La7 e nel 2013 ha posato senza veli per la rivista Playboy. Leggi anche –> Melissa Satta Instagram, lo spacco è vertiginoso: «Che stacco di coscia!» Valentina Vignali in ... Leggi su urbanpost

veneziaradiotv : Valentina Vignali ospite di Jesolo Summer Show: l’intervista - moonvibesss1 : Valentina Vignali pubblica questa foto e questi sono i commenti che riceve. Nel 2020 non si possono mettere foto in… - iWebRadio : Valentina Vignali: dal 3 luglio in tutte le radio il nuovo singolo “Vivi e ridi sempre” feat. Lornb - veneziaradiotv : Jesolo Summer Show: 8° puntata – Valentina Vignali - elenascapolan : Ieri sera Tommaso Zorzi e pggi Valentina Vignali.. Jesolo meta turistica 2020???? -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Vignali Valentina Vignali | lato B da infarto | perizoma o costume? FOTO Yeslife Valentina Vignali bikini, passeggiata sexy a bordo piscina e lato B spettacolare: «Che bel sedere!»

Un fondoschiena paradisiaco e un sorriso mozzafiato, stiamo parlando della stupenda Valentina Vignali. In quest’estate 2020 si sta davvero scatenando e su Instagram sta dando il meglio di sé. Sempre p ...

CLIZIA INCORVAIA, lato B da sogno e baci romantici con Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia sta vivendo un'estate magica con il suo Paolo Ciavarro. L'amore nato nella casa del Grande Fratello Vip 4 è più forte che mai. L'influencer posta un video di loro due che si baciano i ...

Un fondoschiena paradisiaco e un sorriso mozzafiato, stiamo parlando della stupenda Valentina Vignali. In quest’estate 2020 si sta davvero scatenando e su Instagram sta dando il meglio di sé. Sempre p ...Clizia Incorvaia sta vivendo un'estate magica con il suo Paolo Ciavarro. L'amore nato nella casa del Grande Fratello Vip 4 è più forte che mai. L'influencer posta un video di loro due che si baciano i ...