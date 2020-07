Usa, sentenza storica della Corte Suprema: metà dell’Oklahoma (compresa Tulsa) deve essere riconosciuto come riserva indiana (Di venerdì 10 luglio 2020) È una sentenza storica quella della Corte Suprema americana che ha stabilito, a maggioranza di 5 giudici favorevoli e 4 contrari, che circa metà dello Stato dell’Oklahoma appartiene ai nativi americani e deve quindi essere riconosciuto come riserva. Terreni tutt’altro che marginali, visto che si tratta di 12.140 chilometri quadrati che comprendono anche la seconda città dello Stato, Tulsa. In quest’area vivono 1,8 milioni di persone, di cui il 15% sono nativi parte delle tribù locali. A loro la sentenza della Corte darà il diritto di essere perseguiti solo da procuratori federali, ... Leggi su ilfattoquotidiano

È una sentenza storica quella della Corte Suprema americana che ha stabilito, a maggioranza di 5 giudici favorevoli e 4 contrari, che circa metà dello Stato dell’Oklahoma appartiene ai nativi american ...

