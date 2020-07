USA: sanzioni contro ufficiali cinesi per la persecuzione gli uiguri (Di venerdì 10 luglio 2020) Gli Stati Uniti hanno preso il primo provvedimento concreto per fermare i “tremendi” abusi contro gli uiguri a altre minoranze musulmane in Cina, imponendo pesanti sanzioni contro diversi alti funzionari. Sono tre i funzionari cinesi a cui sarà rifiutato il visto statunitense e i cui eventuali beni nel Paese saranno congelati. Tra loro c’è Chen Quanguo, il leader del partito comunista cinese nella regione dello Xinjiang e principale responsabile delle politiche repressive contro le minoranze locali. Il segretario di stato Mike Pompeo ha detto che gli Stati Uniti hanno agito contro «gli abusi sistematici e orribili» continuamente perpetrati dal governo centrale, tra cui detenzione di massa, forzato ... Leggi su giornalettismo

Capezzone : Su @atlanticomag l’analisi di @jimmomo: cosa significano le mosse di Trump nei confronti della Germania - omid_mdi : RT @LilySej1: In Iran????, ci sono circa 1.200 bambini con Epidermolisi bollosa ( bambini farfalla), 15 dei quali sono morti?? nel 2019 a caus… - watohal : @Alyssa96091109 @FriendsofPutin Dopo 60 anni di aggressioni e attentati dagli usa, i cubani sopravvivono ancora ed… - PaucaPalea : @medeadicyta @claudio1168 @AleLepri @LKaganovich2970 @Carlo213Ge @TerreImpervie Non so. Essendo un tribunale UE, po… - PAnnicchino : Ottima la decisione dell'amministrazione USA relativa alle imposizione di sanzioni ai responsabili di violazioni de… -

Ultime Notizie dalla rete : USA sanzioni Mosca paragona le sanzioni Usa a Teheran al caso Floyd AGI - Agenzia Italia Usa: divieto di ingresso per tre funzionari cinesi responsabili della repressione nello Xinjiang

New York, 09 lug 23:14 - (Agenzia Nova) - Gli Stati Uniti hanno impedito l'ingresso di tre alti funzionari del Partito comunista cinese, tra cui un membro del Politburo al potere, per presunti abusi d ...

Usa, sanzioni a dirigenti cinesi per violazioni diritti uiguri

Roma, 9 lug. (askanews) - Gli Stati Uniti hanno imposto delle sanzioni a tre esponenti politici cinesi e alle loro famiglie, accusati di "complicit in gravi violazioni dei diritti umani" nei confronti ...

New York, 09 lug 23:14 - (Agenzia Nova) - Gli Stati Uniti hanno impedito l'ingresso di tre alti funzionari del Partito comunista cinese, tra cui un membro del Politburo al potere, per presunti abusi d ...Roma, 9 lug. (askanews) - Gli Stati Uniti hanno imposto delle sanzioni a tre esponenti politici cinesi e alle loro famiglie, accusati di "complicit in gravi violazioni dei diritti umani" nei confronti ...