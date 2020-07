Usa, il giudice dà torto a Trump e ragione ai Sioux: l’oleodotto che attraversa i luoghi sacri dei nativi dovrà chiudere per almeno un anno (Di venerdì 10 luglio 2020) L’ultima decisione che blocca i piani del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per investire sul petrolio e raggiungere l’indipendenza energetica. Disegnando ancora una volta un percorso opposto rispetto a quello del suo predecessore Barack Obama. Il giudice federale James E. Boasberg, della corte distrettuale del District of Columbia, ha stabilito che entro il 5 agosto dovrà chiudere temporaneamente il cantiere per la costruzione del Dakota Access Pipeline, un maxi oleodotto di quasi duemila chilometri che dovrebbe collegare il North Dakota all’Illinois attraversando quattro Stati. Il tracciato dell’opera è stato però contestato dalle tribù dei nativi americani e da associazioni ambientaliste, secondo cui la parte sottomarina mette a rischio il ... Leggi su ilfattoquotidiano

