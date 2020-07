Uomini e Donne, nuova rottura fra Ida e Riccardo: "Non ci vediamo da due mesi" (Di venerdì 10 luglio 2020) Ci risiamo. Punto e a capo per Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia sembrava propensa a rimettere le cose al proprio posto dopo una serie di tira e molla durati mesi a Uomini e Donne, ma il tentativo è andato a fallire. Ancora una volta i due si ritrovano l'uno distante dall'altra: lui infatti è tornato in terra natìa, nel Pugliese. Uomini e Donne, Ida e Riccardo si sono lasciati? Continuano a circolare voci sulla rottura della coppia nata in televisione. Uomini e Donne, nuova rottura fra Ida e Riccardo: "Non ci vediamo da due mesi" 10 luglio 2020 14:28. Leggi su blogo

