Unbreakable Kimmy Schmidt: il film interattivo in arrivo su Netflix (Di venerdì 10 luglio 2020) In Kimmy vs il Reverendo, il nuovo episodio di Unbreakable Kimmy Schmidt, sarà l’utente a decidere il destino della protagonista. Quando arriva e come funziona. Unbreakable Kimmy Schmidt con il nuovo episodio “Kimmy vs il Reverendo” è un film interattivo, in cui Kimmy Schmidt (Ellie Kemper) parte per quella che può essere definita come la sua più grande avventura di sempre. Kimmy visiterà tre diversi stati, tra una miriade di esplosioni e un hamburger ballerino. La più grande novità però è che questa volta il destino della protagonista verrà deciso dallo spettatore. ... Leggi su bloglive

MaryMusic08 : @NotGiuliaV ti avviso su Twitter dato che ho visto che hai problemi con Instagram. Il 5 Agosto esce il film di Unbr… - MaryMusic08 : @NotGiuliaV ti avviso qui su Twitter sicuramente perché hai più possibilità di leggere questo. Il 5 agosto arriva i… - lourelance : eu to ansioso pra esse episodio interativo de unbreakable kimmy schmidt - DrApocalypse : #UnbreakableKimmySchmidt , il film interattivo arriva finalmente anche in Italia - trailer - Screenweek : Kimmy vs. il Reverendo, lo speciale interattivo di #UnbreakableKimmySchmidt uscirà su @NetflixIT il prossimo 5 agos… -

Ultime Notizie dalla rete : Unbreakable Kimmy Unbreakable Kimmy Schmidt - Trailer ufficiale per lo speciale interattivo ScreenWEEK - Cinema e Serie TV Kimmy vs il Reverendo, Trailer dello speciale interattivo di Unbreakable Kimmy Schmidt

Kimmy Schmidt (Ellie Kemper) parte per la sua più grande avventura che la porta in tre stati diversi, con tanto di esplosioni e un hamburger ballerino... come andrà a finire lo decide ciascun spettato ...

Respect: trailer in ITALIANO del film su Aretha Franklin

Eagle Pictures ha pubblicato il teaser trailer ufficiale in italiano di Respect, biopic dedicato all’indiscussa regina della musica soul Aretha Franklin (morta nell’agosto di due anni fa all’età di 76 ...

Kimmy Schmidt (Ellie Kemper) parte per la sua più grande avventura che la porta in tre stati diversi, con tanto di esplosioni e un hamburger ballerino... come andrà a finire lo decide ciascun spettato ...Eagle Pictures ha pubblicato il teaser trailer ufficiale in italiano di Respect, biopic dedicato all’indiscussa regina della musica soul Aretha Franklin (morta nell’agosto di due anni fa all’età di 76 ...