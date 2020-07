UNA VITA, anticipazioni puntata di sabato 11 luglio 2020 (Di venerdì 10 luglio 2020) anticipazioni puntata 1002 di Una VITA di sabato 11 luglio 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di lunedì 13 luglio 2020Successivamente alla dichiarazione d’amore da parte di Ramon, Carmen rientra ad Acacias… Prima di rendere nota a tutti la storia d’amore con Carmen, Ramon vorrebbe parlare della questione con il figlio Antonito… Ursula, dopo tutto quello che è successo, sta ora cercando un nuovo lavoro. La donna però riceve da Felipe una notizia brutta e inaspettata: pare che la famiglia di Eduardo voglia la custodia di Mateo… (La prima parte della puntata 1002 andrà in onda sabato pomeriggio su ... Leggi su tvsoap

SergioCosta_min : L'orsa #Gaia è minacciata dall'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di #Trento. Ieri sera, dopo una ri… - matteosalvinimi : Una storia bellissima. Lunga vita all'Amore ?? - PietroGrasso : 'Paolo Borsellino parla ai ragazzi' da oggi è in libreria. Una vita in 57 giorni. Una lettera lasciata a metà. Una… - lucio_funk : RT @arde75: Nobili in una vita precedente era un criceto - pillolediprozac : ieri sera ho sboccato ora mi sento una persona nuova #cambiamenti #vitanuova #vita -