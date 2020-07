Una coppia lesbica si divide e a una delle due mamme viene negato il diritto alla genitorialità (Di venerdì 10 luglio 2020) (Foto: Fabian Strauch/picture alliance via Getty Images)Non c’è un legame riconosciuto dalla legge. Per una serie di scelte e circostanze della vita. Né fra le due donne né fra una delle due e le sue due figlie. Ma il punto non è quello. Il punto è che quelle bambine sono state volute e cresciute insieme, dalla coppia di cui il Corriere della Sera racconta oggi la storia. Eppure da due anni una delle due madri – che ora ha fatto ricorso al Tribunale di Padova – non può più vederle perché, una volta separata dalla ex compagna, ha manifestato l’intenzione di adottarle. In tutta risposta le due bimbe, due gemelle di 8 anni concepite con l’inseminazione artificiale a Barcellona ma nate in Italia nel 2012 ... Leggi su wired

I diritti (negati) dei genitori gay: mamma lesbica separata non vede le figlie da due anni

In Italia se sei gay e hai dei figli con il tuo compagno o compagna, riuscire a vederli dopo una separazione può diventare un percorso a ostacoli. E non è detto che la legge ti tuteli. Anzi, potrebbe ...

