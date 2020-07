Un progressista Usa scopre Ciao Darwin e denuncia: “Sulla tv italiana si affogano gli stranieri” (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma, 10 lug – Un economista americano, leader dell’Internazionale progressista (un’organizzazione fondata da Bernie Sanders e Yanis Varoufakis) si è scagliato contro Ciao Darwin. Il suo nome è David Adler e su Twitter ha pensato bene di accusare lo show condotto da Bonolis di “razzismo e sessismo”. Il motivo? Il leader progressista è convinto che lo spettacolo di Canale 5 preveda l’annegamento delle donne straniere. “Gli italiani applaudono mentre una donna nera straniera viene annegata” ha scritto, pubblicando anche una foto dei “cilindroni” pieni d’acqua, l’ormai celebre quiz finale di Ciao Darwin. Una scena terribile, alla quale, scrive sempre Adler, assistono “due uomini in ... Leggi su ilprimatonazionale

miltonrafael79 : Un #progressista Usa scopre #ciaodarwin e denuncia: “Sulla tv italiana si affogano gli stranieri”… - fuoridallaue : RT @IlPrimatoN: Bonolis in realtà è del Ku Klux Klan e usa il 'cilindrone' per affogare le nere @CiaoDarwinReal - EttoreTreglia : RT @IlPrimatoN: Bonolis in realtà è del Ku Klux Klan e usa il 'cilindrone' per affogare le nere @CiaoDarwinReal - EttoreTreglia : RT @DavideDiStefan: Non capirci un cazzo. @davidrkadler lo sta facendo molto bene. @CiaoDarwinReal - DavideDiStefan : Non capirci un cazzo. @davidrkadler lo sta facendo molto bene. @CiaoDarwinReal -

