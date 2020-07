Un Posto Al Sole, le anticipazioni dal 13 al 17 luglio (Di venerdì 10 luglio 2020) Interrotte le riprese a causa del Coronaviurs, nelle scorse settimane, dopo mesi il cast di Un Posto al Sole è tornato sul set. A partire da questo lunedì 13 luglio la soap opera italiana torna in onda, in programmazione tutti i giorni su Rai 3 alle 20.45. Negli ultimi tempi la curiosità del pubblico è cresciuta a dismisura. Ecco quindi le anticipazioni delle puntate di questa settimana. Un Posto al Sole, Filippo e Serena Le cose tra Filippo e Serena vanno sempre peggio e dopo l’ennesima discussione lei prenderà una decisione radicale che potrebbe cambiare per sempre i rapporti con l’ex marito. Decisa a voltare pagine Serena prova a vivere la sua storia con Leonardo. Tornata con lui dal viaggio in Sicilia, stavolta Serena ... Leggi su thesocialpost

LegaSalvini : ++ I TRE GOVERNATORI PEGGIORI D'ITALIA? TUTTI ELETTI DEL PD, PER ZINGARETTI ULTIMO POSTO ++ Puglia e Marche in set… - _netflixaholic_ : hO SBAGLIATO AUTOBUS DA PRENDERE E ORA SONO IN UN POSTO SCONOSCIUTO ASPETTANDO CHE MI VENGANO A PRENDERE SONO PURE… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium online s… - Jardinlesmots : ?? mia,quelle riciclate da facebook e dai personaggi famosi non le posto nemmeno se mi offrono un posto al sole o un… - 04Lallla : Buongiorno moots, come state??? Tra poco posto in altra storiella che racconta un po’ parte della mia vita e del pe… -