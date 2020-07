Un posto al sole anticipazioni: cosa farà MARINA? FABRIZIO geloso, ROBERTO litiga con… (Di venerdì 10 luglio 2020) Ci siamo! Lunedì 13 luglio ricomincia Un posto al sole dopo la sospensione dovuta all’emergenza Coronavirus. In tanti anni, nulla era mai riuscito a sospendere la soap partenopea di Rai 3, che comunque ora torna puntuale tutte le sere dal lunedì al venerdì e proseguirà il suo cammino senza alcuna sospensione in agosto.Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: CAN scopre TUTTO e lascia SANEM! Ma non solo…cosa succederà ai nostri personaggi? Vi abbiamo già parlato dei problemi tra Viola ed Eugenio che purtroppo andranno avanti, così come vi abbiamo accennato della continuazione del triangolo tra Filippo, Serena e Leonardo, ma ora approfondiamo brevemente la situazione in cui ritroveremo MARINA Giordano alla ripartenza della ... Leggi su tvsoap

LegaSalvini : ++ I TRE GOVERNATORI PEGGIORI D'ITALIA? TUTTI ELETTI DEL PD, PER ZINGARETTI ULTIMO POSTO ++ Puglia e Marche in set… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium online s… - LILITH24595979 : RT @Mari5859Mari: #tiÈmaiCapitato di sentire un vuoto intorno a te? Quando ti senti solo in mezzo a tanta gente Quando cerchi il sole e tro… - perpant : RT @DreamRo57048793: 'Ho un posto al sole.... ma il cuore pieno di ombre'?? - DreamRo57048793 : 'Ho un posto al sole.... ma il cuore pieno di ombre'?? -