Un lifting giudiziario per Berlusconi. In onda a reti unificate. La campagna è costruita a tavolino. Per benedire il nuovo Nazareno (Di venerdì 10 luglio 2020) A Marrakesh, tra i deserti e ventosi altopiani del Marocco, si dice che ci siano medici capaci di rattoppare con sapienza anche i più malmessi danni dell’amore, facendo tornare le peccatrici e i peccatori praticamente nuovi. Ecco, al di là dell’ironia, qualcosa di simile sta succedendo con Silvio Berlusconi che da tempo è soggetto ad accurato piano di restyling di immagine da parte proprio di quel centro-sinistra da lui sempre avversato. Eterogenesi dei fini? Vendetta della Storia? Poiché è difficile credere al caso c’è piuttosto da supporre che dietro questa improvvisa corrispondenza di amorosi sensi ci sia qualcosa di più complesso, diciamo pure raffinato, partorito da una mente lungimirante che prevede accuratamente gli esiti delle mosse. Un Goffredo Bettini, ad esempio, un Walter Veltroni, ma ... Leggi su lanotiziagiornale

