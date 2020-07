Un Cavaliere in rosso: bilancio horror per Forza Italia (Di venerdì 10 luglio 2020) Quell'uomo paga davvero care le sue passioni. A Silvio Berlusconi quelle sentimentali sono costate 46 milioni di euro: la cifra condonata all'ex moglie Veronica Lario a chiusura tombale della lunga causa di divorzio. Quella politica - Forza Italia - più del doppio, visto che veleggia verso quota 100 milioni di euro come emerge dal bilancio 2019 del partito fondato dal Cavaliere. Berlusconi è creditore della sua creatura politica per 90,4 milioni di euro a cui si sono aggiunti negli anni 1,7 milioni di euro di interessi legali, per un totale di 92,176 milioni di euro. Ma il dissanguamento non finisce lì, perché nel bilancio appena pubblicato Forza Italia inserisce nei conti di ordine anche... SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI Leggi su iltempo

tempoweb : ??#Berlusconi un Cavaliere in rosso??#Roma Due elettori su tre non rivogliono la #Raggi??Buttano i soldi dei terremota… - BeJustMe : La 'C'è Kardy' è figlia di quel Cavaliere Maskarato che ha visto sempre Rosso, qualsiasi cosa in cui si imbattesse.… - giovanni101255 : @Pattyjune22 @Deputatipd @pdnetwork Come sta il cavaliere nero? ??????????non è più rosso? ???????? - StefanoLovati : @WeCinema Corvo Rosso non avrai il mio scalpo, Il cavaliere elettrico. -

Ultime Notizie dalla rete : Cavaliere rosso Il Cavaliere denuncia: "Il risultato di questo esecutivo è pessimo" Yahoo Notizie Il blog di Ludwigzaller – Ennio

In principio c’è un cavallo rosso che galoppa su di uno sfondo nero. Si aggiunge un cavaliere, poi altri uomini a cavallo. Il cavaliere isolato imbraccia un fucile e spara. La musica si modella sulle ...

Il Cavaliere denuncia: "Il risultato di questo esecutivo è pessimo"

E mentre il Premier Conte si trova a Lisbona per avviare le trattative in vista del prossimo Consiglio Europeo, il Cavaliere detta la strada in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera.

In principio c’è un cavallo rosso che galoppa su di uno sfondo nero. Si aggiunge un cavaliere, poi altri uomini a cavallo. Il cavaliere isolato imbraccia un fucile e spara. La musica si modella sulle ...E mentre il Premier Conte si trova a Lisbona per avviare le trattative in vista del prossimo Consiglio Europeo, il Cavaliere detta la strada in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera.