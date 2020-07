Ufficiale: il 13 settembre si correrà il Gp Toscana Ferrari 1000 (Di venerdì 10 luglio 2020) Un evento storico. Il Mugello ospiterà un Gp di F1. Ora è Ufficiale. Il 13 settembre, una settimana dopo la gara di Monza (6 settembre), il circuito di proprietà della Ferrari ospiterà il Gp della Toscana e darà modo alla Scuderia, unico team presente in 70 anni di F1, di festeggiare il millesimo Gp della sua storia. Da qui la denominazione per esteso che sarà Gp di Toscana Ferrari 1000. Con l’assegnazione del nono appuntamento del Mondiale al Mugello, l’Italia torna ad ospitare due Gp di F1 per la prima volta dal 2006. Quell’anno erano in calendario sia il Gp d’Italia a Monza, sia l’ultima edizione fin qui disputata del Gp di San Marino, che si teneva all’Autodromo Enzo e ... Leggi su laprimapagina

