Uccise il cane Rocky, poliziotto rinviato a giudizio: “Ha sparato quando era già claudicante” (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È stato rinviato a giudizio il poliziotto che il 12 luglio di un anno fa sparò e Uccise il cane Rocky. La decisione è stata presa dal giudice Enrico Campoli del Tribunale di Napoli che ha emanato il provvedimento di imputazione coatta in base ai filmati acquisiti nell’inchiesta. Il pitbull si trovava in strada insieme al suo padrone, quest’ultimo sottoposto agli arresti domiciliari ma sorpreso in via Cesare Rosaroll a Napoli dagli agenti durante la consegna di una notifica. Né nata però una colluttazione con più poliziotti che hanno tentato di bloccarlo, riuscendovi poco dopo non senza difficoltà. Attimi concitati che hanno provocato la naturale reazione del pitbull, intervenuto ... Leggi su anteprima24

GINA32451015 : RT @RosannaMarani: Napoli, rinviato a giudizio il poliziotto che uccise il cane Rocky - RosannaMarani : Napoli, rinviato a giudizio il poliziotto che uccise il cane Rocky - _f_e_d_e_ : E l'angelo della morte sul macellaio Che uccise il toro che bevve l'acqua Che spense il fuoco che bruciò il bastone… - PalermoToday : Investì con lo scooter e uccise un anziano e il suo cane, morto un trentenne - massimo4951 : RT @Gennaro39370266: @massimo4951 E vero e purtroppo ci sono delle lote umane che i cani addirittura li attaccano alle auto… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccise cane Napoli, rinviato a giudizio il poliziotto che uccise il cane Rocky La Repubblica Ragazzino sorpreso dai cani con le pasticche nello zaino: «Non sono per me»

«È solo qualche pasticca… e non sono neppure per me». No, non sono solo qualche pasticca. Non possono esserlo, quando 80 chilometri più a sud qualche altra pasticca mescolata a una bibita ha ucciso ne ...

Atleta abusata dagli allenatori si uccide, l'ultimo sms: «Fai sapere che hanno fatto»

Un messaggio a un compagno di squadra per chiedergli di occuparsi del cane. Poi, un sms alla madre: «Mamma, ti voglio bene. Fai sapere al mondo i crimini che hanno commesso». Sono state queste le ulti ...

«È solo qualche pasticca… e non sono neppure per me». No, non sono solo qualche pasticca. Non possono esserlo, quando 80 chilometri più a sud qualche altra pasticca mescolata a una bibita ha ucciso ne ...Un messaggio a un compagno di squadra per chiedergli di occuparsi del cane. Poi, un sms alla madre: «Mamma, ti voglio bene. Fai sapere al mondo i crimini che hanno commesso». Sono state queste le ulti ...