UBI | Moratti | pluralismo bancario valore per il Paese

"I toni distensivi del Presidente (di Intesa Sanpaolo , Gian Maria Gros-Pietro, ndr) non attenuano l'effetto dirompente dell'Offerta pubblica di scambio, annunciata da Intesa su Ubi nel giorno di presentazione del nostro piano industriale, peraltro apprezzato dalla Borsa. L'Ops potrebbe determinare l'eliminazione di un concorrente solido e potenziale creatore di un terzo polo". Lo scrive la Presidente di UBI Banca, Letizia Moratti, in una lettera pubblicata dal Corriere della Sera, in risposta a quella del Presidente di Intesa Sp Gian Maria Gros-Pietro. "E' quindi auspicabile – aggiunge Moratti – che in Italia i processi di concentrazione portino a una pluralità di banche di dimensioni tali da poter competere tra loro. Un pluralismo che tutelerebbe ...

