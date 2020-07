Turismo, ad Anacapri riapre l’itinerario in seggiovia “La Canzone del Cielo” (Di venerdì 10 luglio 2020) di Marco Milano Ad Anacapri riapre “La Canzone del Cielo”, un viaggio con la seggiovia che porta visitatori tra natura e storia. Dopo due anni di lavoro di ristrutturazioni e riqualificazioni paesaggistiche, riapre in queste ore la mitica “Canzone del Cielo”, luogo cult degli anni Sessanta e location preferita di Re Farouk durante i suoi soggiorni capresi nel periodo del suo esilio ma anche tappa obbligata nell’epoca d’oro di Capri dei vacanzieri illustri come Rita Hayworth, Greta Garbo, Kirk Douglas, Ranieri di Monaco e Grace Kelly, Sophia Loren e Clark Gable sino ai divi e personaggi del terzo millennio. “Un viaggio nel tempo – si legge nella presentazione – che ritorna ad accompagnare gli ospiti della Canzone del ... Leggi su ildenaro

