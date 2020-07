Turchia, il Consiglio di Stato spiana la strada alla riconversione di Santa Sofia in moschea (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Consiglio di Stato turco ha annullato la decisione del Consiglio dei ministri del 1934 con cui Santa Sofia fu convertita in un museo. Lo riportano i media turchi. La scelta spiana la strada al ritorno della preghiera islamica nell’edificio di Istanbul e alla sua riconversione in moschea, per cui l’ultima decisione spetta al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il leader turco aveva proposto di ripristinare lo Stato di moschea del patrimonio mondiale dell’Unesco, un edificio nel cuore dell’Impero Romano d’Oriente Cristiano e dell’Impero Ottomano Musulmano, oggi uno dei monumenti più visitati della Turchia. L’Unesco ha ... Leggi su tpi

