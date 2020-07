Turchia, Erdogan parla alla nazione: «Preghiera islamica a Santa Sofia dal 24 luglio» (Di venerdì 10 luglio 2020) Santa Sofia sarà riaperta al culto islamico dalla Preghiera del venerdì del 24 luglio. Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel suo discorso alla nazione, sostenendo che la riconversione in moschea del monumento simbolo di Istanbul è un “diritto sovrano” della Turchia. Il presidente ha parlato alla Turchia, dopo la decisione del Consiglio di stato che ha annullato il decreto del 1934 che trasformava Santa Sofia in un museo, aprendo la strada alla riconversione in moschea del monumento simbolo di Istanbul. Il discorso del leader turco è stato trasmesso dalle tv locali alle ... Leggi su open.online

